CT Cile: "Sanchez può migliorare come prima punta, è maturato"

Reinaldo Rueda, CT del Cile, ha parlato di Alexis Sanchez in conferenza stampa: "Mi è sempre piaciuto come centravanti, in quella posizione è un’ottima alternativa. Ha giocato come punta contro il Messico e lo impiegava così anche Mourinho. Alexis è maturo; se riuscisse a migliorare nell'Inter, in quella posizione potrebbe essere un’ottima alternativa anche per noi".