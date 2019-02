Emelec, l'atalantino Cabezas: "Contento di essere in un grande gruppo"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovamente in prestito, stavolta agli ecuadoregni dell'Emelec, Bryan Cabezas ha esordito in amichevole contro lo Sporting Cristal (3-0) e ora si appresta a iniziare la sua annata anche in campionato. "Sono contento di far parte di questo gruppo -ha spiegato il giocatore di proprietà dell'Atalanta-, dopo aver fatto un buon ritiro. Siamo abbastanza forti per fare cose importanti: personalmente sono contento, non vedo l'ora di iniziare adesso che sto conoscendo sempre di più i compagni di questa grande squadra".