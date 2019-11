Flamengo vince la Copa, A Bola e Record esultano: "Jesus è grande!"

Jorge Jesus è dovuto emigrare nel profondo Ovest del mondo per sollevare un trofeo internazionale, cosa che al Benfica non gli era riuscita. In Portogallo hanno seguito con occhio interessato la finale di Copa Libertadores vinta dal Flamengo contro il River Plate, tant'è che Record ha elogiato il tecnico connazionale: "Jesus è grande", il titolo. Anche A Bola celebra l'allenatore per il 2-1 rifilato agli avversari: "Olè, mister!".