© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sconfitta in amichevole per il Marocco, battuto per 3-2 dal Gabon di Aubameyang. A decidere l'incontro sono state le reti di Boupendza al 22', Bouanga al 48' e l'autogol di Chebake all'81', che hanno reso vana la doppietta sul fronte opposto di Nordin Amrabat (32' e 69' su rigore). Per quanto riguarda i calciatori di Serie A, si registrano 90 minuti in campo per El Yamiq del Genoa, 74 per Bourabia del Sassuolo e 45 per Sofyan Amrabat dell'Hellas Verona, entrato dopo l'intervallo.