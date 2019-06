Gold Cup, il quadro completo dei quarti: il Messico sfida Costa Rica

© foto di Imago/Image Sport

Terza ed ultima giornata anche per il girone C di Gold Cup, Giamaica e Curacao volano ai quarti di finale grazie al pareggio per 1-1. In gol Nicholson nel primo tempo, pareggio di Gaari in pieno recupero. El Salvador perde l'occasione contro Honduras: 4-0 netto firmato da Alvarez, Castillo, Acosta e Izaguirre.

Definito anche il quadro dei quarti di finale: il Messico sfiderà la Costa Rica, mentre Haiti affronterà Canada. Nella notte Usa e Panama si sfideranno per il primo posto nel girone: chi vince sfiderà Curacao, mentre la seconda classificata affronterà la Giamaica.