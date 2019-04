La Gazzetta dello Sport e la parole di Belotti: "Il mio cuore Toro"

© foto di Tommaso Bonan

"Il mio cuore Toro". Questo il titolo dell'intervista realizzata da La Gazzetta dello Sport con Andrea Belotti. L'attaccante del Torino parla in primis del futuro: "Mi vedo qui. Al Fila sento la storia e rivoglio la Nazionale. Shevchenko un vero idolo: non parlava mai, dimostrava tutto sul campo. Io cerco di imitarlo", le parole del giocatore in evidenza in prima pagina.