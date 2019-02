© foto di Federico Gaetano

Andres Iniesta ha parlato alla rivista Equire della sua avventura il Giappone al Vissel Kobe: "L'ambientamento non è stato semplice, sia per quanto riguarda l'aspetto sportivo che quello familiare. La cultura giapponese è radicalmente diversa rispetto a quello spagnola. Adesso però va meglio e ci stiamo godendo questa esperienza. Ciò che mi è sembrato più strano è come vivono le sconfitte: i giapponesi sono competitivi, ma percepiscono una sconfitta in modo molto più distaccato rispetto agli spagnoli".