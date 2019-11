© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Spunta la pista americana nel futuro di Javier Mascherano. L'argentino lascerà la Cina e a 35 anni è pronto per una nuova esperienza: sul tavolo un'offerta dall'Inter di Miami, nuova franchigia che nel 2020 esordirà in MLS e che ha fra gli azionisti David Beckham. Secondo quanto riportatro da Mundo Deportivo il giocatore gradirebbe il trasferimento in Florida.