Iran, niente donne allo stadio. Il presidente FIFA Infantino: “Inaccettabile”

La FIFA di Gianni Infantino ha deciso di prendere una posizione forte nei confronti dell’Iran a causa del divieto per le donne di assistere alle partite di calcio, un divieto che è stato confermato anche in vista della sfida fra Esteghlal e Persepolis, il derby di Teheran, nonostante il sacrificio di Sahar Khodayari - la ragazza blu - che nei giorni scorsi si è data fuoco, morendo poi per le ustioni riportate, per protestare contro questo divieto che vige ormai da 40 anni. Un sacrificio che ha scatenato l’indignazione in Iran, è prevista una manifestazione proprio in occasione del derby con molte iraniane che proveranno a entrare allo stadio sfidando le leggi, e non solo come testimonia il comunicato del massimo organismo mondiale del calcio.

“Spero che la Federazione e le autorità iraniane ascoltino le nostre ripetute richieste per porre fine a questa inaccettabile situazione. - si legge nel comunicato - Li ho contattati diverse volte nel recente passato e così ha fatto anche l’amministrazione Fifa. Al momento, abbiamo una delegazione di membri della Fifa in Iran e sono impaziente di ricevere buone notizie da loro. La nostra posizione è chiara e ferma. Le donne devono essere ammesse all’interno degli stadi iraniani. Sappiamo che esistono passaggi che vanno presi prima che questo venga fatto in modo corretto e sicuro, ma è il momento di cambiare le cose e la Fifa si aspetta miglioramenti iniziali già nelle prossime partite in casa dell’Iran in Ottobre”.