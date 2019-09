© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Impact de Montreal campione del Canada per la decima volta nella sua storia. Battuto in finale Toronto dopo i calci di rigore. Il torneo è concepito per garantire a una canadese un posto in CONCACAF Champions League, dato che le principali squadre giocano in MLS, considerato ai fini del torneo continentale valido solo per le squadre statunitensi. 13 le partecipanti al torneo, oltre alle 3 di MLS hanno preso parte squadre della neo-nata Canadian Premier League e le vincitrici dei campionati dell'Ontario e del Quebec. Quarto titolo per la franchigia di Joey Saputo.