Le pagelle del Senegal - Koulibaly è un muro, Mane croce e delizia

Risultato: Uganda-Senegal 0-1

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Gomis 6,5 - Non sarà sempre bello stilisticamente ma certamente efficace. Sbarra la porta vincendo il personale duello con Okwi e salva in tuffo su una punizione di Kateregga.

Gassama 6 - Controlla Okwi con qualche difficoltà ma alla fine riesce a recuperare una buona dose di palloni.

Koulibaly 7 - Semplicemente perfetto, un muro difensivo non permette a Kaddu la giocata. Sfortunato nel primo tempo quando prende bene il terzo tempo ma non trova l’impatto decisivo con la sfera.

Kouyate 6,5 - Forma con il difensore del Napoli una cerniera difensiva che non ha neanche una falla.

Sabaly 6 - La sua qualità gli permette di giocare anche a sinistra, argina bene Lumala e prova anche buone discese.

Gueye 6,5 - La partita è subito molto maschia e non si tira indietro. Lotta in mezzo al campo con Ndiaye.

Ndiaye 6 - Ci mette tanta quantità nella zona nevralgica del terreno verde, fa ripartire sempre l’azione.

Sarr 5,5 - Si vede a sprazzi sulla fascia destra, duella con Walusimbi ma potrebbe fare molto di più (Dall’81’ Keita Balde sv).

Saivet 5,5 - Elemento di raccordo fra le linee ha però poco spazio per colpire come lui sa fare (Dal 70’ Diatta 6 - Dà il suo contributo nella fase di non possesso).

Mane 6,5 - “Scambierei la vittoria in Champions con quella in Coppa d’Africa” aveva detto alla vigilia della competizione. Segna il gol decisivo ma fallisce il rigore della sicurezza.

Niang 6 - La coppia centrale dell’Uganda gli crea problemi ma è abile sul fiondarsi sull’errore di Walusimbi e fornire a Mane la palla del vantaggio (Dall’84’ Diagne sv).