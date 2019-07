Le pagelle dell'Egitto - El Shenawi protagonista, Salah non illumina

Risultato finale: Egitto-Sudafrica 0-1

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

El Shenawi 7 - Provvidenziale nel primo tempo quando neutralizza diverse occasioni da gol, in particolare sul calcio di punizione di Tau destinato ad insaccarsi nel sette. Si ripete nella ripresa, ma non può nulla sul contropiede dell'1-0.

Ashraf 6 - Ruvido nei contrasti, ingaggia un duello personale con Mokotjo dagli esiti non sempre soddisfacenti.

Hegazy 5,5 - E' in ritardo in copertura sul contropiede che frutta al Sudafrica il gol dell'1-0. Un errore che pesa in una prestazione senza grosse sbavature.

Alaa 5 - Manca il suo apporto nel contenere le sfuriate del Sudafrica che fa della velocità la sua arma in più.

El Mohamady 5,5 - Poca precisione in fase di costruzione, potrebbe fare meglio con alcuni cross che però non arrivano a segno.

Hamed 6,5 - Buon tempismo negli interventi difensivi, smista diversi palloni e si rivela un buon filtro a centrocampo per limitare l'iniziativa sudafricana.

El Said 5,5 - Cerca il colpo vincente soprattutto sui calci piazzati ma ha poca fortuna. Meno incisivo nella costruzione del gioco a centrocampo.

(Dal 20' s.t.: Warda 5,5 - Agonismo ma poca concretezza, non cambia il passo della manovra egiziana.)

Elneny 6 - Si spende soprattutto in fase di copertura, qualche guizzo in avanti ma non sufficiente ad illuminare la manovra offensiva. Incompleto.

(Dal 38' s.t.: Soliman n.g. - Entra con il piglio giusto e cerca subito la triangolazione con Salah. Poteva meritare qualche minuto in più.)

Salah 6,5 - Rema controcorrente nella serata sfortunata dell'Egitto. Ci prova sia con assist per i compagni, sia con alcune conclusioni personali, ma non è micidiale come ha dimostrato di poter essere, e trova sulla sua strada l'opposizione molto efficace di Hlanti che lo sovrasta fisicamente.

Mohsen 5,5 - Gioca spesso di sponda per favorire gli inserimenti dei trequartisti ma talvolta manca l'intesa decisiva sull'ultimo passaggio. Generoso ma inefficace.

(Dal 1' s.t.: Ali 5 - Il cambio non sortisce gli effetti sperati e, fatta eccezione per una conclusione da fuori, non lascia il segno sulla partita.)

Trezeguet 6,5 - Propositivo per tutti i 90 minuti, fatica però a costruirsi occasioni pulite per mettere in difficoltà Williams. Il dialogo continuo con Salah e i dribbling ubriacanti non bastano a scardinare la solida difesa del Sudafrica.