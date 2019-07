Le pagelle della Nigeria - Ighalo mette ancora la firma, Aina non convince

Risultato finale: Tunisia-Nigeria 0-1

Uzoho 6 - Fa il suo esordio in Coppa d'Africa nel match (solo sulla carta) più importante. Serata ampiamente agevolata dalla sterilità offensiva della Tunisia, che non lo pungola. Deciso nelle uscite alte e basse.

Ola Aina 5,5 - Un po' naïf nelle sortite offensive, che sovente naufragano per deficit di attenzione. Poche noie in contenimento: Haddadi non sfonda e Khazri sale in cattedra quando Giresse lo dirotta a destra.

Troost-Ekong 6 - La serata giusta per mettersi alle spalle la sfortunata autorete contro l'Algeria. Ritrova l'intesa con Omeruo e non sbaglia un intervento. Anche lui beneficia delle difficoltà del tridente tunisino.

Omeruo 6 - Nessun errore grave e solita fisicità straripante che complica la vita a Khazri e soci. Nel finale sembra capitolare dopo un contrasto di gioco, ma rinsavisce dopo un breve stop a bordocampo e conclude la gara.

Collins 6,5 - Il gol fortunoso di Ighalo ha origine dal suo primo vero break sulla sinistra: fa secco Badri con grande naturalezza e mette al centro un pallone velenoso che manda in tilt Ben Cherifia e Meriah.

Ndidi 6 - È il primo ad iscriversi alla lista dei cattivi per un fallo ben speso su Badri, che gli aveva preso il tempo in zona centrale. Sbaglia alcune scelte, ma con Etebo compone una diga tutta muscoli difficile da travalicare per le Aquile di Cartagine.

Etebo 6 - Ordinato e accorto nell'impostare da dietro. Al filtro con Ndidi prova a combinare un contributo in palleggio che gli riesce solo a metà.

Chukwueze 5,5 - Narcolessia che dura sessantatré minuti spazzata via dallo splendido mancino a giro sventato da un intervento super di Ben Cherifia. È però un abbaglio: poi torna a defilarsi dal vivo del gioco e non combina più nulla.

Iwobi 5 - Come spesso è accaduto in questa Coppa d'Africa a mancare sono soprattutto i colpi del talento dei Gunners: grande potenziale smorzato da una collocazione tattica criptica che non gli consente di connettere con i compagni.

Musa 5,5 - Pochi strappi a sinistra, quasi una conseguenza naturale dei ritmi calmierati su cui viaggia la partita. Supporta Collins in rottura ed esce dal campo al settantacinquesimo. (Dal 75' Simon s.v.).

Ighalo 6,5 - In appena un tempo mette in ghiaccio la leadership nella classifica marcatori e conclude con il broncio il suo torneo: timbra dopo appena tre minuti sul pasticcio di Ben Cherifia e Meriah, in prossimità del recupero arresta bruscamente la corsa e gela i nigeriani. Guaio muscolare che lo costringe al forfait. (Dal 46' Osimhen 6 - Ad intermittenza, ma scalda i guanti a Ben Cherifia).