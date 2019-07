Madagascar, Dupuis: "Sarà difficile riuscire a fare meglio"

© foto di Federico De Luca

L'eliminazione ai quarti di finale di Coppa d'Africa per mano della Tunisia rappresenta, per l'esordiente Madagascar, un risultato di cui andare comunque fieri. Lo ha ribadito il CT Nicolas Dupuis nel post partita, congratulandosi con la squadra. Queste le parole dell'allenatore, raccolte da L'Equipe:

"Sono molto orgoglioso di ciò che i giocatori hanno fatto dall'inizio della competizione. Mi congratulo con loro. Oggi l'ostacolo era troppo grande, ma per quanto mi riguarda non ha molta importanza. Sono una persona fedele e la mia priorità è il Madagascar, non so se la priorità del Madagascar è di tenermi.

Sarà difficile riuscire a fare meglio la prossima volta. C'è molto lavoro da fare in Madagascar, dobbiamo usare quello che abbiamo ottenuto per dimostrare che il lavoro paga. Dobbiamo continuare ad impegnarci, altrimenti questo risultato potrebbe essere qualcosa di effimero.

Non ho rimpianti perché non avevamo molte soluzioni, ci è mancata la percussione, la connessione tra i reparti. Abbiamo giocato un po' troppo bassi perché, di fronte, c'era una bella squadra".