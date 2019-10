MLS, Seattle Sounders prima finalista. Stanotte la seconda semifinale

© foto di Alberto Fornasari

Seattle Sounders prima finalistadi MLS 2019. Successo in semifinale sul campo del Los Angeles FC per 3-1 grazie alla doppietta di Ruidiaz e il gol di Lodeiro a ribaltare il vantaggio californiano, firmato Atuesta. Nella notte la seconda semifinale, fra i campioni in carica di Atlanta contro Toronto.