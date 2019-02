© foto di Federico Gaetano

Ormai è tutto pronto per attendere l'ufficializzazione del trasferimento di Nani, esterno offensivo 31enne portoghese che in carriera ha vestito i colori del Manchester United, e più recentemente anche della Lazio in Italia, all'Orlando City. Il laterale d'attacco presto sarà annunciato come nuovo giocatore della società di MLS, che lo preleva dallo Sporting CP. Secondo A Bola, il calciatore è già volato verso gli Stati Uniti per sottoporsi alle visite mediche di rito.