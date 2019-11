© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si profila per gennaio un clamoroso orizzonte di mercato per Krzysztof Piatek del Milan. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, il polacco nella finestra invernale di trasferimento potrebbe riabbracciare quel Genoa salutato solo dodici mesi fa e con il quale aveva stregato il Milan e tutta la Serie A con 19 gol in 21 presenze fra campionato e Coppa Italia. Alla base di questa operazione l'idea di un rilancio del polacco "in stile Suso" ovvero quanto fatto con il prestito dello spagnolo in Liguria nel 2016.