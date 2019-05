Possibile futuro in Messico per Torres. Tutto dipende da Maradona

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Possibile nuova avventura in Messico per Fernando Torres, attaccante spagnolo oggi al Sagan Tosu, in Giappone. Secondo As l'Atletico de San Luis, club che si giocherà nelle prossime ore la promozione in Primera Division contro il Dorados di Maradona, ha già mosso passi importanti per il suo ingaggio e in caso di successo nei play-off potrebbe lanciare l'assalto definitivo.