Il c.t. del Sudafrica Stuart Baxter è intervenuto in conferenza stampa dopo l'eliminazione dalla Coppa d'Africa per mano della Nigeria: "È difficile trovare aspetti positivi quando perdi per un gol negli ultimi minuti. Nel primo tempo non siamo stati coraggiosi a sufficienza da pressarli più alti, ma nella ripresa gli abbiamo creato più problemi. Abbiamo provato a vincerla, ma faccio i miei complimenti alla Nigeria, sono sicuro che arriverà in finale".