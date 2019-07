L'eliminazione subita agli ottavi di finale della Coppa d'Africa (2-3 contro la Nigeria) è stata fatale a Clarence Seedorf e Patrick Kluivert. La Federcalcio del Camerun ha infatti annunciato l'esonero dei due tecnici olandesi, che chiudono la loro avventura dopo meno di un anno.

🇨🇲@fecafoot announce that coach Clarence Seedorf and assistant Patrick Kluivert have been relieved of their duties, following the Indomitable Lions' exit during the #AFCON2019 Round of 16.

They had taken over the roles in August 2018. pic.twitter.com/TDALOus8qa

— FIFA.com (@FIFAcom) 16 luglio 2019