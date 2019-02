© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nicolas Gaitan è un nuovo giocatore del Chicago Fire. Lo rende noto il Dalian Yifang, che con un comunicato ufficiale ha ringraziato l'argentino per il contributo dato nell'ultima stagione. Arrivato in Cina dall'Atlético Madrid, Gaitan ha raccolto 28 presenze in Chinese Super League, segnando 2 reti e servendo 7 assist.