UFFICIALE: Club America, colpo Giovani dos Santos. A lui la numero 10

© foto di Nicolò Zangirolami/Image Sport

Nella notte italiana il Club America, società storica del campionato messicano, ha annunciato un grande colpo di mercato. Il club di Città del Messico ha infatti messo a segno l'acquisto, a costo zero, di Giovani dos Santos, attaccante 30enne ex Barcellona, Villarreal e Tottenham, tra le altre, che era svincolato dopo la conclusione del suo precedente contratto con i Los Angeles Galaxy. Maglia numero 10 per il fantasista, di ritorno in patria dopo averla lasciata 17 anni fa per tentare le grandi avventure in Europa.