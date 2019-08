UFFICIALE: L'ex napoletano Henrique va negli Emirati da Viviani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nuova esperienza nella carriera di Henrique Adriano Buss, meglio noto semplicemente come Henrique, difensore brasiliano classe '86 che, tra le altre, ha vestito anche le maglie del Barcellona e del Napoli, in Italia, aggiunge un nuovo capitolo al proprio curriculum vitae. L'esperto centrale ha lasciato a titolo definitivo il Corinthians, in patria, ed ha firmato per una squadra degli Emirati Arabi Uniti, l'Al Ittihad Kalba SC. Troverà un allenatore italiano ad attenderlo, Fabio Viviani, ex vice di Iachini e Guidolin, tra le altre.