Nei giorni scorsi era stato lo stesso Alessandro Del Piero ad annunciare la nascita del LA 10 Fc, squadra della UPSL (terza lega americana) di cui Pinturicchio è socio. E ora, dopo le dichiarazioni, arriva anche l'ufficialità tramite il profilo social del club: "LA 10 FC è orgogliosa di annunciare che il Campione del Mondo Alessandro Del Piero, che ha indossato la 10 per tutta la sua carriera, è il nostro proprietario".

LA10 FC is proud to reveal that World Cup Champion and All World Footballer @delpieroale, who wore the #10 his entire career, is our owner and forever revered. LA10 pure passion! pic.twitter.com/521G9Hro1x

— LA 10 FC (@LA_10_FC) 24 febbraio 2019