Finisce ko la Cina di Marcello Lippi in una partita di qualificazione a Qatar 2022. A Dubai contro la Siria, arriva una sconfitta per 2-1 che porta proprio i diretti concorrenti ad allungare a +5 in classifica. In questa fase di qualificazione la prima classificata accede direttamente al turno successivo oltre a qualificarsi per la prossima Coppa d'Asia. Degli otto gironi di qualificazione passano anche le migliori quattro seconde classificate.

Un ko indigesto, soprattutto per come è maturato, tanto che al termine della partita lo stesso Lippi ha rassegnato le proprie dimissioni: "Se io presento una squadra così in campo... Io guadagno tanti, tanti soldi. E non li voglio rubare. Perciò io stasera dò le dimissioni. Irrevocabili" sono le sue prime dichiarazioni, prima di abbandonare la sala stampa. 71 anni, Lippi era al secondo mandato da commissario tecnico, dopo il triennio 2016-19, nella quale ha portato la selezione cinese alla Coppa d'Asia. A marzo ha ricoperto il ruolo di direttore tecnico con Fabio Cannavaro allenatore. A maggio aveva ripreso a svolgere il ruolo di selezionatore.