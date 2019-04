© foto di Federico Gaetano

L’attaccante esterno Raphael Martinho torna in patria dopo quasi 10 anni di militanza in Italia (Catania, Cesena, Hellas Verona, Carpi, Bari, Ascoli e Virtus Entella). Il classe ‘88 è stato infatti ufficializzato dal Sao Bento, club che milita nella Serie B brasiliana firmando un contratto fino al termine della stagione.

“Per me è arrivato il momento di tornare a casa, ne avevo bisogno dopo aver giocato a lungo in Italia e mostrato le mie qualità. - ha spiegato Martinho - Questa è un’ottima opportunità, questo è un club organizzato e serio e spero di poter contribuire al bene di questa squadra in questa stagione”.