Nuova avventura per Michel Bastos. Il centrocampista 35enne, ex tra le altre di Lione e Lille e transitato in Italia con la maglia della Roma, era svincolato dopo l'ultima esperienza con lo Sport Recife e ha firmato con l'America MG, club di seconda divisione brasiliana.

CHEGA MAIS! 🐰💚 Michel Bastos é jogador do #Coelhão. O meia assinou contrato nesta segunda-feira e já iniciou os trabalhos no CT Lanna Drumond. Seja bem-vindo! Confira ➡️ https://t.co/2PyKz2NzpY#PraCimaDelesCoelho #SomosSparta pic.twitter.com/YTJpIp5HXr — América FC (@AmericaMG) 27 maggio 2019