Vermaelen ripartirà dal Giappone: vicino l'accordo con il Vissel Kobe

© foto di Federico Gaetano

Thomas Vermaelen, ex difensore di Arsenal e Roma tra le altre, ripartirà dal Giappone. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il difensore belga sta trovando un accordo per un contratto biennale con il Vissel Kobe, dove ritroverà il suo ex compagno ai tempi dei gunners Lukas Podolski.