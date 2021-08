ufficiale il Vissel Kobe prosegue la spesa in Europa, preso Osako dal Werder

Non solo Yoshinori Muto (29) appena prelevato dal Newcastle. Il Vissel Kobe di Andres Iniesta e Thomas Vermaelen riporta in patria un altro nazionale giapponese di lungo corso. Si tratta di Yuya Osako (31), attaccante che ha giocato gli ultimi sette anni in Germania tra Monaco 1860, Colonia e Werder Brema.