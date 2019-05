© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Xavi, storico ex calciatore del Barcellona, è pronto per giorare la sua ultima partita prima di iniziare la carriera da allenatore, di cui ha parlato a Sport: "Sto studiando a Madrid, dove mi reco ogni volta che finisco le partite, ma nel frattempo ho anche iniziato a organizzare la prossima stagione, pianificando la preparazione e la campagna acquisti per il mio Al Sadd. Sarebbe stato peggio se avessi dovuto finire di giocare senza nessun obiettivo successivo, così invece non mi dovrò fermare e mi piace perché sono una persona molto dinamica. Venire in Qatar è stata una delle decisioni migliori della mia vita, perché non è solo una questione di soldi ma anche di qualità della vita".