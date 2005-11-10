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Pronostico Cagliari-Juventus: sardi sulle ali dell'entusiasmo, bianconeri senza margine d'errore

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Lorenzo Zoppi
Oggi alle 20:45Pronostici
autore Lorenzo Zoppi
10.10.2026 20:45Pronostici
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

La domenica di Serie A si chiude alle 20.45 con la sfida tra Cagliari e Juventus. I bianconeri di Spalletti sono chiamati a inseguire e si troveranno di fronte una delle sorprese di questo avvio di stagione. La gara rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre, a caccia di un risultato che possa dare slancio al rispettivo cammino e consolidare le proprie ambizioni per il prosieguo del campionato.

Pronostico Cagliari-Juventus quote

Quattro vittorie e una sola sconfitta (1-0 contro l'Inter), è il bilancio del Cagliari di Pisacane nelle prime cinque giornate di campionato. I 12 punti conquistati valgono ai rossoblù il quarto posto in classifica, a una sola lunghezza dalla vetta. Tra i principali punti di forza della squadra sarda c'è senza dubbio la solidità difensiva, come testimoniano i soli due gol incassati finora.

La Juventus si presenta alla sfida con due punti in meno rispetto agli avversari e un avvio di stagione caratterizzato da qualche alto e basso. I bianconeri, tuttavia, hanno chiuso la prima parte di campionato con segnali incoraggianti, grazie al convincente 2-0 contro l'Atalanta. Resta da verificare il rendimento in trasferta, dove nell'ultima uscita è arrivata la rocambolesca sconfitta per 3-2 sul campo del Sassuolo. Un precedente che invita alla prudenza in vista della trasferta in Sardegna.

E nelle quote Cagliari-Juventus, l'esito UNDER 2,5 è offerto a:

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Cagliari Juventus, i precedenti

Sono 100 i precedenti tra Cagliari e Juventus, con un bilancio nettamente favorevole ai bianconeri: 52 vittorie juventine, 32 pareggi e 16 successi dei rossoblù.

La storia recente, tuttavia, invita la squadra di Spalletti a non sottovalutare l'impegno. L'ultimo confronto all'Unipol Domus, disputato nella scorsa stagione, ha visto infatti il Cagliari imporsi per 1-0 grazie alla rete di Mazzitelli. Considerando le ultime sei sfide in Sardegna, il bilancio è più equilibrato: due vittorie dei padroni di casa, tre della Juventus e un pareggio.

L'ultimo successo bianconero in terra sarda risale al 2025, quando la squadra allora allenata da Thiago Motta si impose per 1-0 grazie a un gol di Dusan Vlahovic. Un precedente che la Juventus cercherà di replicare per tornare a fare bottino pieno sull'isola.

Pronostico marcatore Cagliari-Juventus

Tra i possibili protagonisti della sfida Cagliari-Juventus potrebbe esserci Nicolas Gonzalez. L'esterno argentino, che ad inizio stagione sembrava destinato a lasciare Torino, ha convinto Spalletti a puntare su di lui grazie alle prestazioni offerte nelle prime uscite. Oggi è tra gli uomini più in forma della squadra bianconera e può contare anche su un feeling particolare con i rossoblù.

Con la maglia della Fiorentina ha infatti realizzato tre gol in quattro partite contro il Cagliari, a cui si aggiunge una rete nell'unico precedente in bianconero, in Coppa Italia nel 2024. Un bilancio di quattro gol in cinque confronti, che lo rende uno degli osservati speciali per questa sfida. A rendere il momento ancora più speciale è arrivato anche il rinnovo di contratto con la Juventus: Gonzalez proverà a festeggiare nel migliore dei modi, lasciando il segno anche in Sardegna.

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Dove vedere Cagliari-Juventus in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Cagliari-Juventus è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 ottobre alle 20:45 all'Unipol Domus di Cagliari. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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