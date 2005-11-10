Pronostico Como-Manchester United, Fabregas sogna l'impresa per entrare nella storia
Lorenzo Zoppi
Appuntamento con la storia al Sinigaglia. Domani sera alle 18:45, il Como di Cesc Fabregas ospiterà il Manchester United sulle rive del lago, in una sfida affascinante e ricca di spunti, tutta da vivere.
Pronostico Como-Manchester United quote
Il Como si presenta all'appuntamento dopo la netta vittoria per 3-1 contro la Fiorentina. Un successo prezioso per la squadra di Cesc Fabregas, che ha ritrovato slancio in campionato riscattando la prima sconfitta europea, arrivata per 3-2 sul campo del Feyenoord. Contro il Manchester United, i lariani sono chiamati a un'altra prova importante per evitare di scivolare in zona eliminazione.
Situazione complicata per il Manchester United, protagonista di un'altra stagione finora disastrosa. I Red Devils arrivano dal terzo pareggio consecutivo in campionato e dalla sconfitta nell'ultima sfida di Champions League contro l'Atletico Madrid. Il ko in Spagna rappresenta la sesta sconfitta nelle ultime nove partite disputate nella massima competizione europea. A preoccupare ulteriormente è il rendimento esterno: in questa stagione, gli inglesi non sono ancora riusciti a vincere in trasferta in nessuna competizione.
E nelle quote Como-Manchester United, l'esito 1X è offerto a:
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|1.40
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Como Manchester United, i precedenti
Quella di domani sera sarà la prima sfida ufficiale tra Como e Manchester United, nonché la prima volta che i lariani affrontano una squadra inglese.
Per individuare qualche indicazione in vista della gara del Sinigaglia, è possibile guardare ai precedenti dei Red Devils in Italia. Nelle 21 trasferte disputate nel nostro Paese, il Manchester United ha raccolto 6 vittorie, 4 pareggi e 11 sconfitte, un bilancio complessivamente negativo.
Pronostico marcatore Como-Manchester United
Tra i possibili protagonisti della sfida Como-Manchester potrebbe esserci Anastasios Douvikas, uno degli uomini più in forma dei lariani e attuale capocannoniere della squadra.
L'attaccante greco è reduce da due partite consecutive a segno e ha trovato la via del gol anche nelle prime due gare di Champions League, contro il Lipsia e sul campo del Feyenoord, dove la sua assenza iniziale dall'undici titolare si è fatta sentire.
Contro il Manchester United, Douvikas punta a lasciare il segno anche contro una delle grandi del calcio mondiale. E nelle quote Como-Manchester United, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
|2.60
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|2.55
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|2.58
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Dove vedere Como-Manchester United in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Manchester United è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 21 ottobre alle 18:45 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.
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