Pronostico Como-Roma, 37 anni senza vittorie al Sinigaglia: Gasperini prova a sfatare il tabù

Riparte la Serie A e domenica alle 12:30 è subito tempo di big match. Al Sinigaglia, Como e Roma si affrontano in una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre. I giallorossi vogliono confermarsi in vetta alla classifica, ma il Como è pronto a giocarsi le proprie chance davanti al pubblico di casa e, per continuare a cullare ambizioni di vertice, non può permettersi passi falsi.

Pronostico Como-Roma quote

Pareggio all'esordio, poi tre vittorie consecutive e infine la sconfitta per 2-0 sul campo del Frosinone, arrivata proprio prima della sosta. Con 10 punti in classifica, il Como resta comunque nel gruppo di testa e può contare su un rendimento interno particolarmente solido: nelle ultime 9 gare disputate al Sinigaglia, infatti, i lariani hanno perso soltanto contro l'Inter, ottenendo 6 vittorie e 2 pareggi.

Partenza quasi impeccabile, invece, per la Roma, che ha raccolto 13 punti nelle prime cinque giornate grazie a quattro vittorie e un pareggio (contro l'Inter). Con appena 3 gol subiti a fronte dei 14 realizzati, i giallorossi hanno mostrato grande solidità e si presentano al Sinigaglia con l'obiettivo di riprendere subito la corsa in vetta alla classifica. La trasferta di Como, però, nasconde più di un'insidia: la Roma ha infatti perso entrambe le ultime due gare disputate in riva al lago.

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Como Roma, i precedenti

Sono 31 i precedenti tra Como e Roma, con un bilancio favorevole ai giallorossi: 16 vittorie della Roma contro le 7 del Como, mentre sono 8 i pareggi.

Guardando invece alla storia più recente, da quando il Como è tornato in Serie A nel 2024, il confronto è decisamente più equilibrato. Le due squadre si sono affrontate quattro volte, con due vittorie per parte e un bilancio di 5 gol realizzati dai lariani contro i 4 della Roma. Particolare attenzione, però, alle sfide disputate al Sinigaglia, dove il Como ha sempre avuto la meglio: 2-0 nel 2024, grazie alle reti di Gabrielloni e Nico Paz, e 2-1 nell'ultimo confronto del 2026, deciso dai gol di Douvikas e Diego Carlos.

Per ritrovare l'ultima vittoria della Roma in trasferta contro il Como bisogna quindi tornare indietro fino al 1989, quando la squadra allora allenata da Nils Liedholm si impose per 0-1 grazie alla rete di Manfredonia.

Pronostico cartellini Como-Roma

Occhio alle sanzioni disciplinari. Sarà perché nelle ultime stagioni Como e Roma si sono spesso ritrovate a lottare per obiettivi importanti, vedi la qualificazione alla Champions League dello scorso anno, o semplicemente per le scorie lasciate dai precedenti confronti, ma questa sfida si è rivelata spesso accesa, ricca di tensione e caratterizzata da diversi episodi da moviola.

Negli ultimi quattro confronti diretti sono stati estratti ben 28 cartellini gialli e 2 rossi, per una media superiore ai 7 cartellini a partita: un dato particolarmente elevato se confrontato, ad esempio, con la media della scorsa stagione, inferiore ai 3 cartellini per gara.

Quest'anno, inoltre, la posta in palio sembra essere ancora più alta. Almeno per il momento, la Roma punta con decisione alla vetta e allo Scudetto, mentre il Como vuole continuare a coltivare il proprio sogno di alta classifica. Tutti elementi che contribuiscono a rendere la sfida del Sinigaglia particolarmente interessante anche sul fronte disciplinare e fanno pensare a una partita che potrebbe regalare scintille.

E nelle quote Como-Roma, la possibilità che siano estratti più di 4 cartellini è offerta a:

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Dove vedere Como-Roma in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Como-Roma è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 11 ottobre alle 12:30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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