Pronostico Italia-Irlanda del Nord, gli Azzurri non possono più sbagliare

Dopo settimane di attesa, l'Italia è pronta a scendere in campo per il primo passo verso il Mondiale. Giovedì alle 20:45 gli Azzurri affronteranno l'Irlanda del Nord nella semifinale dei playoff, una sfida secca che vale un posto nella finalissima contro la vincente di Galles-Bosnia.

Pronostico Italia-Irlanda del Nord quote

Per la terza volta consecutiva, la partecipazione dell'ai Mondiali dipenderà dai playoff. La squadra di Gattuso ha mancato la qualificazione diretta nonostante abbia vinto sei delle otto partite di qualificazione, superata dalla Norvegia. Le cocenti eliminazioni contro Svezia (2017) e Macedonia del Nord (2022) sono ancora ben impresse. A Bergamo non si può sbagliare.

L'Irlanda del Nord arriva all'appuntamento grazie alla vittoria del proprio girone di Nations League, perché nel percorso di qualificazione mondiale non è andata oltre il terzo posto. In ogni caso, le statistiche non sorridono ai nordirlandesi, capaci di conquistare una sola vittoria nelle ultime 10 trasferte, un dato che rende la sfida contro l'Italia ancora più complessa. E nelle Italia-Irlanda del Nord, l'esito 1+OV 1.5 è offerto a:

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Italia-Irlanda del Nord pronostico, i precedenti

I precedenti ufficiali tra Italia e Irlanda del Nord sono appena sei, ma mostrano un equilibrio abbastanza sorprendente: 3 vittorie per gli azzurri, due pareggi e un successo nordirlandese. L'ultimo confronto risale al girone di qualificazione del Mondiale 2022, con la doppia sfida giocata nel 2021: all'andata l'Italia vinse 2-0 al "Tardini" grazie ai gol di Berardi e Immobile, mentre al ritorno una settimana dopo la partita terminò 0-0. L'unica vittoria dell'Irlanda del Nord risale invece al 1958 quando, sempre nel girone di qualificazione mondiale, riuscirono a imporsi 2-1 in casa.

Pronostico marcatore Italia-Irlanda del Nord

Tra i possibili protagonisti della semifinale tra Italia e Irlanda del Nord potrebbe esserci. L'attaccante azzurro sembra aver finalmente smaltito il fastidio che lo aveva tenuto fuori per tre partite e nelle ultime due gare con la Fiorentina ha già mostrato segnali di pieno recupero. Per Gattuso sarà fondamentale ritrovarlo, considerando che nelle qualificazioni Mondiali Kean ha una media gol impressionante: 4 reti in 175 minuti giocati, ovvero un gol ogni 45 minuti. Il compagno di reparto Retegui ha fatto meglio in termini assoluti con 5 gol, ma in 8 presenze, confermando l'importanza di Kean come terminale offensivo. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Italia-Irlanda del Nord in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca giovedì 26 marzo alle 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. La partita sarà visibile in chiaro sul canale RAI 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

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