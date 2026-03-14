Pronostico Lazio-Milan, i rossoneri non possono fermarsi adesso

La domenica di Serie A si chiude con uno degli appuntamenti più attesi della 29esima giornata: allo Stadio Olimpico va in scena Lazio-Milan.

Pronostico Lazio-Milan quote

Laarriva alla sfida contro il Milan con il morale in ripresa: nell'ultimo turno i biancocelesti hanno ritrovato i tre punti battendo il Sassuolo, interrompendo un digiuno di vittorie in campionato che durava da gennaio. Il distacco dalla zona Europa resta probabilmente proibitivo, ma la squadra di Maurizio Sarri vuole comunque salvare la faccia e dare segnali positivi ai propri tifosi. Il, invece, arriva a Roma galvanizzato dal successo nello scontro diretto contro l'Inter, che mantiene viva la speranza di rimonta per lo scudetto. La gara dell'Olimpico sarà fondamentale: un passo falso potrebbe vanificare tutto, ma il rendimento esterno dei rossoneri è incoraggiante, con 4 vittorie e un pareggio nelle ultime cinque trasferte. E nelle, l'esito OVER 0,5 è offerto a:

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Lazio Milan pronostico, i precedenti

Guardando ai precedenti tra le due squadre, il bilancio complessivo sorride nettamente al Milan: nei 194 confronti disputati contro la Lazio, i rossoneri hanno ottenuto 87 vittorie, contro le 42 dei biancocelesti e 65 pareggi. Tuttavia, lo scontro diretto più recente lancia un campanello d'allarme per la squadra di Massimiliano Allegri: in Coppa Italia la Lazio si è imposta 1-0 grazie al gol di Mattia Zaccagni, eliminando i rossoneri dalla competizione. Allo stesso tempo, gli ultimi incroci disputati nella Capitale risultano molto equilibrati: nelle ultime cinque sfide casalinghe la Lazio ha ottenuto due successi, altrettante vittorie il Milan e un pareggio, segno di un match che anche domenica potrebbe essere combattuto e imprevedibile.

Pronostico marcatore Lazio-Milan

Tra i possibili protagonisti della sfida tra Lazio e Milan potrebbe esserci. Il portoghese ha un ottimo rendimento proprio contro i biancocelesti: insieme al Verona, la Lazio è una delle due squadre contro cui Leao ha segnato almeno 3 gol e fornito altrettanti assist in Serie A. Inoltre, nelle ultime 5 presenze contro la squadra di Maurizio Sarri, l'attaccante rossonero è stato direttamente coinvolto in cinque reti, confermandosi uno dei pericoli principali per la difesa laziale. E nelle, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

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Dove vedere Lazio-Milan in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 15 marzo alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.

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