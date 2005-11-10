Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide

Reduce entrambe dagli impegni europei, Milan e Atalanta si affrontano domenica alle 18:00 a San Siro. I rossoneri, ancora imbattuti in Serie A, puntano a tornare alla vittoria, mentre la formazione di Sarri è alla ricerca di continuità dopo il successo conquistato contro il Venezia.

Pronostico Milan-Atalanta quote

Dopo la netta vittoria per 4-0 sul Salisburgo, il Milan torna a giocare a San Siro. In Serie A, davanti al proprio pubblico, i rossoneri hanno fin qui mantenuto un ruolino di marcia perfetto, con due vittorie in altrettante partite, cinque gol segnati e nessuno subito. Domenica, però, il livello dell'avversario si alza e, stando ai precedenti degli ultimi anni, contro l'Atalanta la sfida si preannuncia tutt'altro che semplice.

Percorso fin qui opposto per la Dea, che ha perso entrambe le trasferte disputate in campionato, incassando quattro reti e segnandone soltanto una. Va detto che gli avversari affrontati non erano certo agevoli, con prima la Roma e poi la Juventus. Ora, a San Siro, arriva un altro esame impegnativo. Il successo per 3-1 contro il Pafos in Europa, tuttavia, può rappresentare una spinta importante per ritrovare fiducia e provare a invertire la rotta in campionato.

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Milan Atalanta, i precedenti

Sono 150 i precedenti tra Milan e Atalanta, con un bilancio nettamente favorevole ai rossoneri: 69 vittorie per il Diavolo, contro i 32 successi della Dea e 49 pareggi. Le sfide più recenti, tuttavia, raccontano una storia ben diversa, con i nerazzurri capaci di ribaltare gli equilibri e diventare un avversario particolarmente ostico.

Il Milan non batte l'Atalanta dal 2023, quando si impose per 2-0 a San Siro grazie alla rete di Messias e all'autogol di Musso. Da allora, le due squadre si sono affrontate altre otto volte, con tre pareggi, tutti per 1-1, e ben cinque vittorie atalantine. Un rendimento che ha trasformato la Dea in una vera e propria bestia nera per i rossoneri.

L'ultimo confronto a San Siro risale alla scorsa stagione e si è concluso con un rocambolesco 3-2 in favore della Dea, maturato grazie a un avvio dominante dei nerazzurri, in gol con Ederson, Zappacosta e Raspadori nei primi 60 minuti. Nel finale, il Milan ha provato a riaprire la partita con le reti di Pavlovic e Nkunku, arrivate però troppo tardi per completare la rimonta.

Pronostico marcatore Milan-Atalanta

Tra i possibili protagonisti della sfida Milan-Atalanta potrebbe esserci Alphadjo Cisse, trequartista classe 2006 che, grazie alla tripletta realizzata in Europa, è diventato il capocannoniere dei rossoneri.

Il giovane italiano è senza dubbio uno degli uomini più in forma di questo avvio di stagione, come testimonia una media impressionante di un gol ogni 70 minuti, numeri che potrebbero convincere lo staff tecnico a concedergli maggiore spazio nelle prossime uscite. In vista della sfida contro la Dea, il suo ottimo momento potrebbe infatti valergli una maglia da titolare, con la possibilità di confermare quanto di buono mostrato finora e rivelarsi ancora una volta decisivo per le sorti del Milan.

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Dove vedere Milan-Atalanta in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Milan-Atalanta è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 18 ottobre alle 18:00 allo Stadio Giuseppe Meazza (San Siro) di Milano. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC. L'incontro verrà trasmesso anche su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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