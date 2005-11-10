Pronostico Napoli-Bodo/Glimt, gli azzurri non possono più sbagliare

Dopo due sconfitte nelle prime due partite, il Napoli è chiamato a rialzare la testa e a conquistare i primi punti in Champions League. L'occasione arriverà martedì sera, quando allo stadio Diego Armando Maradona farà visita il Bodo/Glimt, reduce dalla prestigiosa vittoria contro il Borussia Dortmund.

Pronostico Napoli-Bodo/Glimt quote

Due sconfitte consecutive e ben cinque nelle ultime otto partite: il momento del Napoli di Allegri inizia ad essere preoccupante. Un quadro che si aggrava ulteriormente guardando al rendimento in Champions League, dove gli azzurri hanno rimediato due ko in altrettante gare, incassando quattro gol e segnandone appena uno. Contro il Bodo/Glimt, dunque, non sono più ammessi passi falsi: serve una vittoria per rilanciare il cammino europeo.

Gli avversari di domani sera, però, sono tutt'altro che da sottovalutare. Il Bodo/Glimt, ormai noto al pubblico italiano, sta confermando anche quest'anno la propria pericolosità e si presenterà in Italia forte di quattro vittorie consecutive. Tra queste spicca il prestigioso successo ottenuto nell'ultimo turno europeo contro il Borussia Dortmund, un risultato che testimonia le qualità della formazione norvegese.

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Pronostico Napoli-Bodo/Glimt: OVER 2,5 1.57 info 1.52 info 1.55 info 1.48 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.015 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 3.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 2.100 euro, col 50% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Prima di passare al secondo pronostico vogliamo offrirti una panoramica di consigli di valore generati dalla nostra Intelligenza Artificiale. Questo strumento analizza tutte le quote proposte dai bookmaker e per ciascuna di esse indica una probabilità che tale esito si verifichi durante il match. Quando un operatore sottostima le possibilità di verificarsi di un dato mercato scatta la "segnalazione" di Valore Atteso Positivo (+EV) e di conseguenza la nostra Intelligenza Artificiale segnala tali quote.

Nella tabella TOP TRENDS qui sotto troverai le migliori proposte in tempo reale sulla gara. Ma come si leggono queste statistiche? Ora te lo spiego:

* Dati evento: in primo piano trovi tutte le info su competizione, partita, data e orario;

* Giocata consigliata: sulla sinistra trovi il consiglio dell'AI (vincente gara, marcatore, ammonito ecc);

* Probabilità AI: sulla destra trovi la percentuale di successo che l'AI conferisce a quella giocata;

* Trend: in basso si trova invece il trend nelle ultime partite riguardo al mercato consigliato (in verde quando l'esito è stato vincente, in rosso quando è stato perdente).

Napoli Bodo/Glimt, i precedenti

Sono appena due i precedenti tra Napoli e Bodo/Glimt, entrambi risalenti alla Coppa delle Coppe del 1977. Un dato ormai lontano nel tempo e poco indicativo in vista della sfida di domani, anche se in entrambe le occasioni furono gli azzurri a imporsi.

Più interessante è invece il bilancio dei norvegesi nelle trasferte italiane: in otto partite disputate nel nostro Paese, il Bodo/Glimt ha raccolto una sola vittoria (contro l'Inter) e un pareggio (contro la Roma), rimediando sconfitte in tutte le altre occasioni. Un rendimento decisamente diverso da quello mostrato in Norvegia, dove i gialloneri sono spesso riusciti a sorprendere le squadre italiane.

Pronostico marcatore Napoli-Bodo/Glimt

Tra i possibili protagonisti della sfida Napoli-Bodo/Glimt potrebbe esserci Rasmus Hojlund. L'attaccante è rimasto a riposo per gran parte della sfida contro il Venezia proprio per arrivare al meglio all'appuntamento di Champions League.

Dopo un avvio brillante, con due reti nelle prime tre uscite stagionali, l'ex Manchester United si è però inceppato, restando a secco nelle successive sei partite con il club, al netto degli impegni con la nazionale. In un Napoli in difficoltà e alla ricerca di una svolta, i gol del centravanti danese possono rivelarsi fondamentali per ritrovare la vittoria e rilanciare il cammino europeo.

E nelle quote Napoli-Bodo/Glimt, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Napoli-Bodo/Glimt: HOJLUND SEGNA 2.10 info 2.05 info 2.15 info 2.05 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Dove vedere Napoli-Bodo/Glimt in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Napoli-Bodo/Glimt è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 20 ottobre alle 21:00 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. La partita sarà visibile in esclusiva su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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