Pronostico Roma-Napoli, il derby del Sole vale molto più di tre punti
Domenica sera, lo Stadio Olimpico ospiterà il Derby del Sole tra Roma e Napoli. Una sfida mai banale che potrebbe anche cambiare la vetta della classifica.
Pronostico Roma-Napoli quote
La Roma arriva all'appuntamento da prima in classifica, forte di una difesa solidissima con solo sei gol subiti, la migliore del campionato. Paradossalmente, però, il pubblico dell'Olimpico non sembra essere un punto di forza per la squadra di Gasperini, visto che finora ha raccolto più punti in trasferta (15) che in casa (12), con lo stesso numero di partite giocate. Anche per il Napoli, però, sarà una trasferta delicata: la squadra di Conte ha perso tre delle ultime quattro gare giocate fuori casa. Dei 19 gol realizzati in campionato, solo 7 sono arrivati lontano dal Maradona, con appena due reti nelle ultime quattro partite, un dato che evidenzia le difficoltà offensive dei partenopei in trasferta. E nelle quote Roma-Napoli, Marathonbet offre un'interessante quota maggiorata per l'esito OVER 0,5:
Pronostico Roma-Napoli: OVER 0,5
Roma Napoli pronostico, i precedenti
La sfida tra Roma e Napoli vanta una lunga storia con 178 precedenti: 66 vittorie giallorosse, 58 pareggi e 54 successi partenopei. All'Olimpico, però, la tradizione pende ancora di più a favore dei padroni di casa: nelle 88 gare giocate nella Capitale, la Roma ha collezionato 41 vittorie, contro 32 pareggi e 15 successi del Napoli. Nonostante questo, gli scontri diretti più recenti sorridono ai partenopei: nelle ultime cinque partite, il Napoli ha vinto due volte, pareggiato due e perso una sola volta. L'ultimo confronto, nella scorsa stagione, terminò 1-1: al gol dell'ex Spinazzola, rispose la Roma con la rete di Angelino al 92', con una gara che regalò emozioni fino all'ultimo minuto.
Pronostico sanzioni Roma-Napoli
L'incontro tra Roma e Napoli è da sempre accompagnato da forti tensioni, soprattutto tra le tifoserie. La rivalità storica si riflette però spesso anche sul gioco, come dimostrano i numeri delle ultime stagioni: negli ultimi cinque scontri diretti all'Olimpico sono stati estratti 40 cartellini gialli e 4 rossi, cifre ben al di sopra della media. Considerando anche la posizione in classifica delle due squadre e l'alto valore della posta in palio, è probabile che l'arbitro debba intervenire più volte, facendo dei cartellini uno dei protagonisti della partita. E nelle scommesse Roma-Napoli, la possibilità che sia proprio lui a trovare la via del gol è offerta a:
Pronostico Roma-Napoli: OVER 5,5 CARTELLINI
Dove vedere Roma-Napoli in tv e streaming
Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca domenica 30 novembre alle 20:45 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile su DAZN tramite Smart TV, in diretta streaming su tablet e smartphone grazie all'app di Dazn o direttamente su browser tramite il proprio PC.
