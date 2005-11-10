Pronostico Roma-Real Madrid, 4 sconfitte di fila e zero gol: giallorossi chiamati all'impresa

Tutto pronto per la seconda giornata di League Phase. Allo Stadio Olimpico di Roma torna a risuonare la musica della Champions League per una sfida di grande fascino: la Roma ospita il Real Madrid guidato da José Mourinho, atteso nella Capitale a distanza di due anni.

Pronostico Roma-Real Madrid quote

Dopo il pareggio sul campo del Como, la Roma è chiamata a concentrarsi nuovamente sul proprio percorso in Champions League, dove ha esordito con un altro 1-1 in trasferta contro il Fenerbahçe a Istanbul. Ora, a distanza di oltre sei anni dall'ultima apparizione casalinga nella massima competizione europea, i giallorossi si preparano a ritrovare l'atmosfera dell'Olimpico in una sfida di grande prestigio, anche se i precedenti più recenti tra le mura amiche non sono particolarmente incoraggianti: tre delle ultime cinque partite disputate in Champions League si sono infatti concluse con una sconfitta.

Dall'altra parte ci sarà il Real Madrid di José Mourinho, reduce dal successo per 2-1 contro l'Inter nella prima giornata e deciso a confermarsi anche contro un'altra avversaria italiana. I Blancos arrivano all'appuntamento dopo aver battuto 1-0 il Villarreal in campionato, ma dovranno fare attenzione a un rendimento esterno finora altalenante: nelle ultime tre gare lontano dal Bernabéu sono infatti arrivate due sconfitte, contro il Betis e l'Atlético Madrid.

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Roma Real Madrid, i precedenti

Sono 12 i precedenti tra Roma e Real Madrid, con un bilancio che pende nettamente dalla parte degli spagnoli, capaci di imporsi in otto occasioni contro le tre vittorie dei giallorossi, a fronte di un solo pareggio. Anche gli scontri diretti più recenti confermano questo divario: il Real ha infatti vinto tutte le ultime quattro sfide, realizzando nove gol senza subirne nemmeno uno, un dato che evidenzia le difficoltà incontrate dalla Roma negli incroci più recenti con i Blancos.

Per ritrovare una vittoria giallorossa, accompagnata anche dall'ultimo gol segnato contro gli spagnoli, bisogna tornare alla stagione 2007/2008, quando le due squadre si affrontarono negli ottavi di finale di Champions League. In quella stagione, la Roma riuscì a imporsi sia nella gara d'andata sia in quella di ritorno, conquistando due successi per 2-1: al Bernabéu furono decisive le reti di Taddei e Vučinić, mentre all'Olimpico ci pensarono Pizarro e Mancini a completare l'impresa.

L'ultimo confronto disputato nella Capitale risale invece al 2018, nella fase a gironi della Champions League, quando il Real Madrid si impose per 2-0 grazie alle reti di Bale e Vázquez, confermando una tradizione recente particolarmente favorevole agli spagnoli anche sul campo dei giallorossi.

Pronostico marcatore Roma-Real Madrid

Tra i possibili protagonisti della sfida Roma-Real Madrid potrebbe esserci Donyell Malen, atteso da una serata importante per riscattare quanto accaduto a Como, dove prima un'occasione da gol fallita e poi l'espulsione hanno finito per condizionare la sua prestazione e quella dei giallorossi. Dopo aver già chiesto scusa alla società e ai tifosi, l'attaccante olandese avrà ora l'occasione di voltare pagina in una partita di grande prestigio, nella quale la Roma avrà bisogno del suo contributo offensivo per mettere in difficoltà i Blancos.

Lo 0-0 contro il Como ha inoltre allungato a due partite consecutive il digiuno realizzativo di Malen, che ha così eguagliato il periodo più lungo senza gol registrato nella scorsa stagione. Numeri che rendono ancora più importante la sfida europea per l'olandese, chiamato a ritrovare incisività proprio contro una delle avversarie più prestigiose del continente.

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Dove vedere Roma-Real Madrid in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Roma-Real Madrid è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca mercoledì 14 ottobre alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Amazon Prime Video.

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