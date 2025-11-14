Pronostico Svizzera-Svezia, elvetici a un passo dal Mondiale

Pronostico Svizzera-Svezia favorevole ai padroni di casa. La Svizzera, attuale capolista del gruppo B, ha l’occasione di chiudere i giochi vincendo contro la Svezia, fanalino di coda.

Pronostico Svizzera-Svezia quote

Il pareggio contro la Slovenia nell'ultimo turno ha interrotto la marcia impeccabile dellache, fino a quel momento, aveva collezionato quattro vittorie su quattro con 9 gol segnati e nessuno subito. Un piccolo passo falso che non intacca però la solidità e la fiducia di una squadra ormai proiettata verso la sesta qualificazione consecutiva al Mondiale. Situazione diametralmente opposta per la, fanalino di coda del girone con un solo punto, frutto di un pareggio e tre sconfitte. Per gli scandinavi la trasferta di Lancy rappresenta l'ultima chiamata: servirà un vero e proprio miracolo per rimanere aggrappati al sogno mondiale. E nelle, l'esito GOAL è offerto a:

Pronostico Svizzera-Svezia: GOAL 1.75 info 1.67 info 1.72 info 1.72 info

Svizzera Svezia pronostico, i precedenti

La storia dei precedenti traracconta di una sfida tradizionalmente equilibrata, con 30 confronti ufficiali e un bilancio quasi in parità: 12 vittorie per la Svizzera, 11 per la Svezia e 7 pareggi. Anche i numeri dei gol riflettono questa sostanziale parità, con 44 reti segnate dagli elvetici contro le 47 degli scandinavi. L'ultimo incrocio risale alla gara d'andata, disputata a Solna, dove la Svizzera si impose 2-0 grazie ai gol di Xhaka e Manzambi. Per trovare l'ultima vittoria svedese bisogna tornare al Mondiale del 2018, quando agli ottavi di finale un gol di Forsberg regalò ai gialloblù il successo e la qualificazione ai quarti, eliminando proprio gli elvetici.

Pronostico marcatore Svizzera-Svezia

Uno dei possibili protagonisti della sfida tra Svizzera e Svezia è senza dubbio, uomo simbolo dell'attacco elvetico e capocannoniere della squadra in queste qualificazioni con 3 gol nelle prime 4 partite. L'attaccante del Rennes sta vivendo un ottimo momento di forma: nell'ultima giornata di Ligue 1 ha trovato la rete decisiva contro il Paris FC, contribuendo alla risalita del club verso le zone europee. Con la maglia della nazionale, Embolo sembra avere un feeling speciale con il pubblico di casa: tutti e tre i suoi gol in questo girone sono infatti arrivati nelle partite giocate in Svizzera. Stasera, davanti ai propri tifosi, proverà a prolungare la striscia positiva e a spingere i rossocrociati verso la qualificazione. E nelle, la possibilità che sia proprio lui ha trovare la via del gol è offerta a:

Scommesse marcatore Svizzera-Svezia: EMBOLO SEGNA 2.39 info 2.25 info 2.50 info 2.30 info

Dove vedere Svizzera-Svezia in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostroè importante sapere dove il match verrà trasmesso in tv e streaming. Si gioca sabato 15 novembre alle 20:45 allo Stade de Genève a Lancy. L'incontro sarà trasmesso su Sky Sport nei canali dedicati e disponibile in streaming su SkyGo e NOW.

