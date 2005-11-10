Pronostico Villarreal-Napoli, Allegri cerca la svolta anche in Champions

Archiviata la sesta giornata di Serie A, è già tempo di tornare in campo per la Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, il Napoli fa visita al Villarreal all'Estadio de la Ceramica, in una sfida che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre. Sia gli spagnoli sia gli azzurri sono infatti reduci da una sconfitta all'esordio e hanno bisogno di un risultato positivo per rilanciare il proprio cammino europeo.

Pronostico Villarreal-Napoli quote

Avvio di stagione complicato per il Villarreal, che ha perso cinque delle ultime sette partite disputate. Prima della sosta erano arrivate due vittorie consecutive, le prime della stagione, ma nell'ultima giornata di campionato il Sottomarino Giallo è caduto nuovamente contro il Real Madrid. In Liga sono appena 8 i punti raccolti dopo altrettante giornate, mentre in Champions League gli spagnoli sono ancora fermi a quota zero, dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Borussia Dortmund.

Il Napoli, invece, è ripartito con il piede giusto dopo la pausa. Il 3-0 contro il Frosinone ha rappresentato il terzo risultato utile consecutivo, consentendo agli azzurri di guadagnare terreno in classifica. Ora, dopo il ko all'esordio europeo contro l'Arsenal, la squadra di Allegri è chiamata a riscattarsi anche in Champions League anche se la trasferta di domani sera, si preannuncia tutt'altro che semplice.

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Villarreal Napoli, i precedenti

Sono sei i precedenti tra Villarreal e Napoli, con un bilancio estremamente equilibrato: due vittorie per parte e altrettanti pareggi. Considerando esclusivamente le sfide di Champions League, però, il Napoli può sorridere. Nella stagione 2011/12, infatti, gli azzurri si imposero in entrambe le gare, vincendo sia all'andata sia al ritorno con il medesimo risultato: 2-0.

La sfida più recente risale invece all'Europa League 2015/2016, quando il confronto al San Paolo terminò 1-1. Un pareggio che non bastò al Napoli per superare il turno: grazie alla vittoria ottenuta nella gara d'andata, fu infatti il Villarreal a conquistare la qualificazione.

Pronostico marcatore Villarreal-Napoli

Tra i possibili protagonisti della sfida Villarreal-Napoli potrebbe esserci Kevin De Bruyne. Il belga è tra gli uomini più in forma degli azzurri, come dimostrano i quattro gol realizzati nelle ultime due partite: prima la doppietta con la maglia della Nazionale contro la Turchia, poi quella in campionato contro il Frosinone. Numeri che certificano l'ottimo stato di forma dell'ex Manchester City, ora deciso a sbloccarsi e a tornare protagonista anche sul palcoscenico internazionale.

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Dove vedere Villarreal-Napoli in tv e streaming

Per seguire al meglio il nostro pronostico Villarreal-Napoli è importante sapere dove verrà trasmesso il match in tv e streaming. Si gioca martedì 13 ottobre alle 21:00 all'Estadio de la Ceramica di Villarreal. La partita sarà visibile su Sky Sport nei canali dedicati e in streaming su Sky Go e NOW TV.

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