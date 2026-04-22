Quote risultato esatto Atalanta-Lazio
Dopo il 2-2 dell'Olimpico, Atalanta e Lazio tornano in campo stasera alle 21:00 per la semifinale di ritorno di Coppa Italia: in palio c'è un posto in finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Atalanta-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Atalanta-Lazio.
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Atalanta-Lazio, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Atalanta-Lazio più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Una scelta che può essere spiegata da diversi fattori. Nonostante lo svantaggio di giocare in trasferta, la Lazio vanta infatti una tradizione positiva a Bergamo: nelle ultime sei sfide ha perso una sola volta, raccogliendo tre vittorie e due pareggi. Numeri che inevitabilmente influenzano la percezione degli scommettitori. Allo stesso tempo, però, questa tendenza si scontra col buon momento dell'Atalanta tra le mura amiche. Negli ultimi tre mesi, infatti, i nerazzurri hanno perso in casa soltanto contro due avversarie di altissimo livello come Bayern Monaco e Juventus.
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Quote risultato esatto Atalanta-Lazio, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Atalanta-Lazio è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, la lettura prevalente è quella di una gara estremamente equilibrata.
I multi-esiti, infatti, permettono di coprire scenari come una vittoria di misura per entrambe le squadre, segno di un confronto aperto e difficile da decifrare. Allo stesso tempo, non è da escludere un equilibrio persistente nell'arco dei 90 minuti, con la concreta possibilità che la sfida possa protrarsi fino ai tempi supplementari. Un'ipotesi coerente con il bilanciamento dei valori in campo e con le aspettative degli scommettitori.
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