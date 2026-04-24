Quote risultato esatto Bologna-Roma
Il Bologna accoglie la Roma al Dall'Ara nella 34esima giornata di Serie A. I rossoblù, con una vittoria, possono continuare a inseguire il sogno europeo, mentre i giallorossi sono chiamati a non sbagliare per restare in corsa verso la qualificazione in Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Roma.
|9.20
|info
|9.50
|info
|10.02
|info
|10.00
|info
|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
|info
|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
|info
|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
|info
|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
|info
Quote risultato esatto Bologna-Roma, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Bologna-Roma più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Una scelta che riflette sicuramente diversi fattori, a partire dai precedenti tra le due squadre. La Roma, infatti, pur arrivando a Bologna con maggiori motivazioni, deve fare i conti con una tradizione recente tutt'altro che favorevole: i giallorossi non vincono al Dall'Ara dal 2020 e negli ultimi cinque scontri diretti hanno raccolto due sconfitte e tre pareggi.
|5.80
|info
|6.00
|info
|5.60
|info
|6.00
|info
Quote risultato esatto Bologna-Roma, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Bologna-Roma è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso emerge la previsione di una gara molto equilibrata. La possibilità di coprire più risultati, però, porta gli scommettitori a includere non solo il pareggio ma anche un eventuale successo della Roma.
I giallorossi, obbligati a cercare i tre punti per restare agganciati alla corsa Champions, potrebbero infatti forzare la partita, aumentando le probabilità di una vittoria esterna pur in un contesto complesso come quello del Dall'Ara. Ne viene fuori un quadro variegato, in cui l'equilibrio resta il filo conduttore, ma con una leggera apertura verso un possibile colpo della Roma proprio per via delle maggiori motivazioni di classifica.
|3.35
|info
|3.40
|info
|3.38
|info
|3.58
|info
Leggi anche le nostre guide su:
- Migliori App Scommesse
- Quote Maggiorate
- Bonus senza Deposito
- Nuovi Siti Scommesse
- Siti Casinò online