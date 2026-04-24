Quote risultato esatto Bologna-Roma

Il Bologna accoglie la Roma al Dall'Ara nella 34esima giornata di Serie A. I rossoblù, con una vittoria, possono continuare a inseguire il sogno europeo, mentre i giallorossi sono chiamati a non sbagliare per restare in corsa verso la qualificazione in Champions League. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Bologna-Roma, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Bologna-Roma.

Consiglio TMW risultato esatto Bologna-Roma: 1-2 9.20 info 9.50 info 10.02 info 10.00 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID info fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna-Roma, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta del pareggio per

Una scelta che riflette sicuramente diversi fattori, a partire dai precedenti tra le due squadre. La Roma, infatti, pur arrivando a Bologna con maggiori motivazioni, deve fare i conti con una tradizione recente tutt'altro che favorevole: i giallorossi non vincono al Dall'Ara dal 2020 e negli ultimi cinque scontri diretti hanno raccolto due sconfitte e tre pareggi.

Pronostico risultato esatto Bologna-Roma: 1-1 5.80 info 6.00 info 5.60 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Bologna-Roma, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso emerge la previsione di una gara molto equilibrata. La possibilità di coprire più risultati, però, porta gli scommettitori a includere non solo il pareggio ma anche un eventuale successo della Roma.

I giallorossi, obbligati a cercare i tre punti per restare agganciati alla corsa Champions, potrebbero infatti forzare la partita, aumentando le probabilità di una vittoria esterna pur in un contesto complesso come quello del Dall'Ara. Ne viene fuori un quadro variegato, in cui l'equilibrio resta il filo conduttore, ma con una leggera apertura verso un possibile colpo della Roma proprio per via delle maggiori motivazioni di classifica.

Bologna-Roma quote risultato esatto: 1-1/1-2 3.35 info 3.40 info 3.38 info 3.58 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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