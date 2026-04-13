Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio
La 32esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo del lunedì sera tra Fiorentina e Lazio. I viola puntano ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti vogliono prolungare la loro striscia positiva. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Lazio.
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|5.90
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|6.00
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|5.90
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito
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|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
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Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Fiorentina-Lazio più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 1-0.
Una scelta che riflette bene le sensazioni degli scommettitori, i quali sembrano confidare soprattutto nella maggiore motivazione della Fiorentina. I viola, infatti, hanno ancora bisogno di punti pesanti per avvicinarsi in modo concreto alla salvezza e potrebbero affrontare la gara con un'intensità e una determinazione superiore.
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|7.20
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Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Fiorentina-Lazio è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di inserire più esiti porta a immaginare scenari alternativi rispetto al semplice 1-0, includendo anche ipotesi in cui la Lazio potrebbe riuscire a spuntarla. Una lettura che tiene conto dell'imprevedibilità della gara e delle difficoltà dei toscani, più volte protagonisti di prestazioni deludenti.
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|2.30
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|2.40
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