Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio

La 32esima giornata di Serie A si conclude con il posticipo del lunedì sera tra Fiorentina e Lazio. I viola puntano ad allontanarsi ulteriormente dalla zona retrocessione, mentre i biancocelesti vogliono prolungare la loro striscia positiva. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Fiorentina-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Fiorentina-Lazio: 1-1 5.91 info 5.90 info 6.00 info 5.90 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 4.007 euro, con 1.005€ senza deposito info fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per

Una scelta che riflette bene le sensazioni degli scommettitori, i quali sembrano confidare soprattutto nella maggiore motivazione della Fiorentina. I viola, infatti, hanno ancora bisogno di punti pesanti per avvicinarsi in modo concreto alla salvezza e potrebbero affrontare la gara con un'intensità e una determinazione superiore.

Pronostico risultato esatto Fiorentina-Lazio: 1-0 7.50 info 7.20 info 7.75 info 7.50 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Fiorentina-Lazio, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di inserire più esiti porta a immaginare scenari alternativi rispetto al semplice 1-0, includendo anche ipotesi in cui la Lazio potrebbe riuscire a spuntarla. Una lettura che tiene conto dell'imprevedibilità della gara e delle difficoltà dei toscani, più volte protagonisti di prestazioni deludenti.

Fiorentina-Lazio quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.50 info 2.30 info 2.50 info 2.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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