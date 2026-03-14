Quote risultato esatto Inter Atalanta

La 29esima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Atalanta. Le due squadre scenderanno in campo sabato pomeriggio alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in un confronto che si preannuncia particolarmente interessante tra due squadre in cerca di riscatto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Atalanta: 2-1 8.50 info 8.50 info 8.50 info 8.80 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Inter-Atalanta, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per. La scelta degli scommettitori trova conferma nei numeri recenti della squadra di Chivu: i nerazzurri hanno infatti vinto le ultime quattro partite consecutive in casa, dimostrando grande solidità davanti al proprio pubblico.

Anche i precedenti diretti contro l'Atalanta rafforzano questa tendenza. L'Inter ha infatti vinto le ultime cinque sfide casalinghe contro la Dea e non perde a Milano contro i bergamaschi da oltre dodici anni, un dato che contribuisce a spiegare perché il 2-0 sia al momento il risultato esatto più scelto dagli scommettitori.

Risultato esatto Inter-Atalanta: 2-0 7.70 info 7.20 info 7.15 info 7.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Inter-Atalanta, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, ma allo stesso tempo ricca emozioni. Si prevede un match aperto, dove, nonostante il vantaggio teorico dei padroni di casa, la squadra di Chivu potrebbe faticare a mantenere la porta inviolata. Non è da escludere, infatti, che l'attacco dell'Atalanta possa mettere in seria difficoltà i nerazzurri, anche davanti al proprio pubblico.

Inter-Atalanta quote risultato esatto: 3-1/3-2/2-2 5.65 info 5.60 info 5.40 info 5.95 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: