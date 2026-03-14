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Quote risultato esatto Inter Atalanta

Quote risultato esatto Inter AtalantaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 29esima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Atalanta. Le due squadre scenderanno in campo sabato pomeriggio alle 15:00 allo Stadio Giuseppe Meazza, in un confronto che si preannuncia particolarmente interessante tra due squadre in cerca di riscatto. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Atalanta, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Atalanta.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Atalanta: 2-1
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Quote risultato esatto Inter-Atalanta, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Atalanta più giocato online. Si tratta della vittoria dell'Inter per 2-0. La scelta degli scommettitori trova conferma nei numeri recenti della squadra di Chivu: i nerazzurri hanno infatti vinto le ultime quattro partite consecutive in casa, dimostrando grande solidità davanti al proprio pubblico.

Anche i precedenti diretti contro l'Atalanta rafforzano questa tendenza. L'Inter ha infatti vinto le ultime cinque sfide casalinghe contro la Dea e non perde a Milano contro i bergamaschi da oltre dodici anni, un dato che contribuisce a spiegare perché il 2-0 sia al momento il risultato esatto più scelto dagli scommettitori.

Risultato esatto Inter-Atalanta: 2-0
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Quote risultato esatto Inter-Atalanta, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Atalanta è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, l'esito scelto suggerisce una gara equilibrata, ma allo stesso tempo ricca emozioni. Si prevede un match aperto, dove, nonostante il vantaggio teorico dei padroni di casa, la squadra di Chivu potrebbe faticare a mantenere la porta inviolata. Non è da escludere, infatti, che l'attacco dell'Atalanta possa mettere in seria difficoltà i nerazzurri, anche davanti al proprio pubblico.

Inter-Atalanta quote risultato esatto: 3-1/3-2/2-2
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