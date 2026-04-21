Quote risultato esatto Inter-Como
Dopo lo 0-0 dell'andata al Sinigaglia, Inter e Como si sfidano nuovamente nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro: in palio c'è un posto in finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Como, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Como.
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 300 euro, con 250€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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Quote risultato esatto Inter-Como, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Inter-Como più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Una scelta che, numeri alla mano, va in controtendenza rispetto ai precedenti: i lariani, infatti, non hanno mai conquistato punti a San Siro e arrivano da cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri, con un pesante bilancio di 15 gol subiti e zero segnati. Proprio per questo, la scelta dell'1-1 potrebbe essere stata influenzata da altri fattori. Trattandosi di una semifinale di ritorno di Coppa Italia, molti scommettitori vedono proprio questa sfida come l'occasione ideale per la squadra di Fabregas di sfatare il tabù e magari strappare un risultato storico.
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Quote risultato esatto Inter-Como, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Inter-Como è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la tendenza principale sembra orientata verso una vittoria dei nerazzurri, coprendo però diversi scenari possibili.
D'altronde, i precedenti tra le due squadre sono impressionanti e pendono nettamente a favore dei milanesi. A questo si aggiunge il momento positivo della squadra nerazzurra, che sembra essersi lasciata alle spalle il recente periodo di flessione, soprattutto nelle gare disputate a San Siro, dove riesce a esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale offensivo. Tutti elementi che spingono verso una lettura della gara in cui l'Inter parte favorita, anche considerando più sviluppi possibili del risultato finale.
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