Quote risultato esatto Inter-Como

Dopo lo 0-0 dell'andata al Sinigaglia, Inter e Como si sfidano nuovamente nella semifinale di ritorno di Coppa Italia a San Siro: in palio c'è un posto in finale. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Inter-Como, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Inter-Como.

Consiglio TMW risultato esatto Inter-Como: 2-1 8.62 info 9.00 info 9.00 info 8.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 300 euro, con 250€ senza deposito info fino a 500 euro, col 100% del primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Inter-Como, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta del pareggio per

Una scelta che, numeri alla mano, va in controtendenza rispetto ai precedenti: i lariani, infatti, non hanno mai conquistato punti a San Siro e arrivano da cinque sconfitte consecutive contro i nerazzurri, con un pesante bilancio di 15 gol subiti e zero segnati. Proprio per questo, la scelta dell'1-1 potrebbe essere stata influenzata da altri fattori. Trattandosi di una semifinale di ritorno di Coppa Italia, molti scommettitori vedono proprio questa sfida come l'occasione ideale per la squadra di Fabregas di sfatare il tabù e magari strappare un risultato storico.

Pronostico risultato esatto Inter-Como: 1-1 7.00 info 6.50 info 6.70 info 6.40 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Inter-Como, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la tendenza principale sembra orientata verso una vittoria dei nerazzurri, coprendo però diversi scenari possibili.

D'altronde, i precedenti tra le due squadre sono impressionanti e pendono nettamente a favore dei milanesi. A questo si aggiunge il momento positivo della squadra nerazzurra, che sembra essersi lasciata alle spalle il recente periodo di flessione, soprattutto nelle gare disputate a San Siro, dove riesce a esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale offensivo. Tutti elementi che spingono verso una lettura della gara in cui l'Inter parte favorita, anche considerando più sviluppi possibili del risultato finale.

Inter-Como quote risultato esatto: 2-0/2-1/3-0/3-1 2.82 info 2.68 info 2.96 info 2.70 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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