Quote risultato esatto Juventus-Bologna
La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20:45 tra Juventus e Bologna: i bianconeri vogliono consolidare il quarto posto, mentre i rossoblù sono a caccia di punti preziosi per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Bologna.
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|8.50
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|fino a 210 euro, con 10€ con registrazione SPID
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 500 euro, col 100% del primo deposito
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|fino a 5.025 euro, con 25€ senza deposito
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Quote risultato esatto Juventus-Bologna, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Bologna più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 2-0.
Una scelta che riflette bene le sensazioni degli scommettitori, orientati soprattutto dal momento positivo dei bianconeri: la squadra di Spalletti arriva infatti da 4 vittorie nelle ultime 5 partite (con un pareggio), mostrando solidità e continuità di rendimento. Dall'altra parte, il Bologna - pur reduce da quattro successi consecutivi in trasferta in Serie A - potrebbe pagare le energie spese nella recente sfida europea sul campo dell'Aston Villa, fattore che potrebbe incidere soprattutto nella gestione dei ritmi e nella tenuta difensiva nel corso dei novanta minuti.
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Quote risultato esatto Juventus-Bologna, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Bologna è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di coprire più scenari porta a prendere in considerazione anche l'eventualità di una vittoria del Bologna a Torino, ipotesi che, pur meno probabile sulla carta, rientra comunque tra gli sviluppi possibili della gara e contribuisce ad ampliare il quadro delle combinazioni giocate.
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