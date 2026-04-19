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Quote risultato esatto Juventus-Bologna

Quote risultato esatto Juventus-BolognaTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La domenica di Serie A si chiude con la sfida delle 20:45 tra Juventus e Bologna: i bianconeri vogliono consolidare il quarto posto, mentre i rossoblù sono a caccia di punti preziosi per continuare a sperare in un piazzamento europeo. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Bologna, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Bologna.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Bologna: 2-1
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Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
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Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.
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Quote risultato esatto Juventus-Bologna, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Bologna più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 2-0.

Una scelta che riflette bene le sensazioni degli scommettitori, orientati soprattutto dal momento positivo dei bianconeri: la squadra di Spalletti arriva infatti da 4 vittorie nelle ultime 5 partite (con un pareggio), mostrando solidità e continuità di rendimento. Dall'altra parte, il Bologna - pur reduce da quattro successi consecutivi in trasferta in Serie A - potrebbe pagare le energie spese nella recente sfida europea sul campo dell'Aston Villa, fattore che potrebbe incidere soprattutto nella gestione dei ritmi e nella tenuta difensiva nel corso dei novanta minuti.

Pronostico risultato esatto Juventus-Bologna: 2-0
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Quote risultato esatto Juventus-Bologna, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Bologna è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di coprire più scenari porta a prendere in considerazione anche l'eventualità di una vittoria del Bologna a Torino, ipotesi che, pur meno probabile sulla carta, rientra comunque tra gli sviluppi possibili della gara e contribuisce ad ampliare il quadro delle combinazioni giocate.

Juventus-Bologna quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2
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