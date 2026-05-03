Quote risultato esatto Juventus-Verona

Domenica sera la Juventus ospita il Verona con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva e conquistare punti fondamentali nella corsa Champions. I gialloblù, invece, arrivano a Torino a caccia dell'impresa, con la possibilità di evitare la matematica retrocessione. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Verona, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Verona.

Consiglio TMW risultato esatto Juventus-Verona: 2-1 9.20 info 10.09 info 10.00 info 9.50 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito info fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Verona, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per

Una scelta che trova riscontro anche nei precedenti della Juventus, capace di imporsi con lo stesso risultato nelle ultime due gare casalinghe contro Genoa e Bologna. Allo stesso tempo, i numeri negativi dell'Hellas Verona in trasferta non fanno che rafforzare questa lettura: cinque sconfitte nelle ultime sei gare lontano da casa, un dato che pesa nella valutazione complessiva del match.

Pronostico risultato esatto Juventus-Verona: 2-0 5.60 info 5.50 info 5.50 info 5.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Juventus-Verona, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le indicazioni portano verso una partita che vede i bianconeri nettamente favoriti.

Nonostante qualche scivolone di troppo, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha sempre dimostrato, soprattutto nelle gare casalinghe, di saper imporre il proprio gioco e il proprio ritmo contro qualsiasi avversario. Per questo, i principali scenari di risultato indicano una gara in cui la Juventus potrebbe fare la partita dall'inizio alla fine, controllando il match e creando le condizioni per un successo convincente.

Juventus-Verona quote risultato esatto: 2-0/3-0/4-0 2.50 info 2.50 info 2.60 info 2.60 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito info fino a 500 euro, con 3 vincite potenziate info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Leggi anche le nostre guide su: