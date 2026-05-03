Quote risultato esatto Juventus-Verona
Domenica sera la Juventus ospita il Verona con l'obiettivo di prolungare la striscia positiva e conquistare punti fondamentali nella corsa Champions. I gialloblù, invece, arrivano a Torino a caccia dell'impresa, con la possibilità di evitare la matematica retrocessione. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Juventus-Verona, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Juventus-Verona.
|9.20
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|10.09
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|10.00
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|9.50
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 7.000 euro, con 2.000€ senza deposito
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|fino a 5.010 euro, con 10€ senza deposito
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Quote risultato esatto Juventus-Verona, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Juventus-Verona più giocato online: si tratta della vittoria dei bianconeri per 2-0.
Una scelta che trova riscontro anche nei precedenti della Juventus, capace di imporsi con lo stesso risultato nelle ultime due gare casalinghe contro Genoa e Bologna. Allo stesso tempo, i numeri negativi dell'Hellas Verona in trasferta non fanno che rafforzare questa lettura: cinque sconfitte nelle ultime sei gare lontano da casa, un dato che pesa nella valutazione complessiva del match.
|5.60
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|5.50
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Quote risultato esatto Juventus-Verona, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Juventus-Verona è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. Anche in questo caso, le indicazioni portano verso una partita che vede i bianconeri nettamente favoriti.
Nonostante qualche scivolone di troppo, la squadra guidata da Luciano Spalletti ha sempre dimostrato, soprattutto nelle gare casalinghe, di saper imporre il proprio gioco e il proprio ritmo contro qualsiasi avversario. Per questo, i principali scenari di risultato indicano una gara in cui la Juventus potrebbe fare la partita dall'inizio alla fine, controllando il match e creando le condizioni per un successo convincente.
|2.50
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|2.60
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|fino a 1.200 euro, con 200€ senza deposito
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|fino a 500 euro, con 3 vincite potenziate
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|fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito
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|fino a 2.050 euro, col 100% sul primo deposito
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