Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina
La 33ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Lecce e Fiorentina. I salentini sono chiamati a vincere per uscire dalla zona retrocessione, mentre la squadra toscana non può permettersi passi falsi, per evitare di essere nuovamente risucchiata nella lotta salvezza. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lecce-Fiorentina.
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|6.45
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|fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito
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|fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito
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|fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID
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|fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito
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Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, il più giocato
Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Lecce-Fiorentina più giocato online: si tratta del pareggio per 1-1.
Una scelta tutt'altro che casuale, supportata da diversi fattori. In primo luogo, i precedenti recenti al Via del Mare raccontano di una sfida equilibrata: negli ultimi tre incroci si sono registrati una vittoria per parte e un pareggio, a conferma di un confronto spesso aperto e combattuto. Inoltre, il Lecce ha dimostrato di essere competitivo tra le mura amiche, come testimoniano le due vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe. Dall'altra parte, la Fiorentina potrebbe pagare le fatiche europee, un aspetto che spesso incide su brillantezza e continuità nell'arco dei 90 minuti.
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Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, il multi-esito
Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Lecce-Fiorentina è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di coprire più scenari porta a non escludere un successo sia da una parte che dall'altra.
Del resto, se è vero che i precedenti recenti raccontano di un confronto equilibrato, non sono mancati risultati sorprendenti. Emblematico, in tal senso, il netto 6-0 con cui la Fiorentina si è imposta nell'ultimo scontro diretto giocato in Puglia, a dimostrazione di come la partita possa anche sfuggire ai pronostici più lineari. Proprio questa combinazione tra equilibrio storico e potenziale imprevedibilità spinge molti scommettitori a optare per soluzioni più "larghe", capaci di coprire sia il pareggio sia eventuali vittorie.
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