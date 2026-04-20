Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina

La 33ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì sera tra Lecce e Fiorentina. I salentini sono chiamati a vincere per uscire dalla zona retrocessione, mentre la squadra toscana non può permettersi passi falsi, per evitare di essere nuovamente risucchiata nella lotta salvezza. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Lecce-Fiorentina.

Consiglio TMW risultato esatto Lecce-Fiorentina: 0-1 7.00 info 6.50 info 6.45 info 6.95 info Maggiori informazioni sui bonus Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori fino a 1.050 euro, con 50€ senza deposito info fino a 1.510 euro, con 10€ senza deposito info fino al 100 euro, con 50€ senza deposito SPID info fino a 3.200 euro, con 2.000€ senza deposito info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, il più giocato

Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è ilpiù giocato online: si tratta del pareggio per

Una scelta tutt'altro che casuale, supportata da diversi fattori. In primo luogo, i precedenti recenti al Via del Mare raccontano di una sfida equilibrata: negli ultimi tre incroci si sono registrati una vittoria per parte e un pareggio, a conferma di un confronto spesso aperto e combattuto. Inoltre, il Lecce ha dimostrato di essere competitivo tra le mura amiche, come testimoniano le due vittorie nelle ultime quattro partite casalinghe. Dall'altra parte, la Fiorentina potrebbe pagare le fatiche europee, un aspetto che spesso incide su brillantezza e continuità nell'arco dei 90 minuti.

Pronostico risultato esatto Lecce-Fiorentina: 1-1 6.00 info 6.20 info 5.80 info 6.00 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

Quote risultato esatto Lecce-Fiorentina, il multi-esito

Nell'analisi delle quote sul risultato esatto diè interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In questo caso, la possibilità di coprire più scenari porta a non escludere un successo sia da una parte che dall'altra.

Del resto, se è vero che i precedenti recenti raccontano di un confronto equilibrato, non sono mancati risultati sorprendenti. Emblematico, in tal senso, il netto 6-0 con cui la Fiorentina si è imposta nell'ultimo scontro diretto giocato in Puglia, a dimostrazione di come la partita possa anche sfuggire ai pronostici più lineari. Proprio questa combinazione tra equilibrio storico e potenziale imprevedibilità spinge molti scommettitori a optare per soluzioni più "larghe", capaci di coprire sia il pareggio sia eventuali vittorie.

Lecce-Fiorentina quote risultato esatto: 1-1/2-1/1-2/2-2 2.60 info 2.50 info 2.50 info 2.60 info Servizio meramente informativo e comparativo delle offerte commerciali su scommesse sportive e casinò online offerte da operatori di gioco online con sede in Italia. Il contenuto editoriale di questa pagina è a cura della redazione di Tuttomercatoweb. Il gioco può causare dipendenza patologica ed è vietato ai minori. Percentuali di vincita su www.adm.gov.it e sui siti degli operatori. Cliccando si è diretti su Oddschecker, da cui è possibile accedere al sito dell'operatore per verificarne i principi di cui all'art. 5.6 delle linee guida della Legge 9 agosto 2018, n.96.

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