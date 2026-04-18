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Quote risultato esatto Napoli-Lazio

Quote risultato esatto Napoli-LazioTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:00Pronostici
di Lorenzo Zoppi

La 33esima giornata mette di fronte Napoli e Lazio: la squadra di Antonio Conte, ormai uscita dalla corsa Scudetto, punta a blindare un posto in Champions League, mentre i biancocelesti potrebbero avere già la testa proiettata sulla semifinale di Coppa Italia. Nel corso delle prossime righe andremo ad analizzare le quote risultato esatto Napoli-Lazio, ma prima vogliamo darvi il consiglio di TMW sul risultato esatto Napoli-Lazio.

Consiglio TMW risultato esatto Napoli-Lazio: 2-0
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Quote dei bookmaker soggette a variazione. Per un maggiore approfondimento sulle quote può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus benvenuto applicato dagli stessi operatori.
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Quote risultato esatto Napoli-Lazio, il più giocato


Dopo avervi dato il nostro consiglio, è arrivato il momento di vedere qual è il risultato esatto Napoli-Lazio più giocato online: si tratta della vittoria dei padroni di casa per 1-0.

Una scelta che riflette bene le sensazioni degli scommettitori, i quali sembrano confidare soprattutto nella maggiore motivazione del Napoli. Gli azzurri non possono permettersi passi falsi per non essere risucchiati nella corsa Champions e possono contare su un rendimento interno quasi impeccabile: sono infatti l'unica squadra del campionato ancora imbattuta tra le mura amiche.

Pronostico risultato esatto Napoli-Lazio: 1-0
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Quote risultato esatto Napoli-Lazio, il multi-esito


Nell'analisi delle quote sul risultato esatto di Napoli-Lazio è interessante considerare anche i multi-esiti, cioè gruppi di risultati che ampliano le possibilità di successo. In quest'ottica, ampliare lo spettro delle opzioni consente di ipotizzare scenari alternativi, includendo anche soluzioni in cui la Lazio riesca a trovare la via del gol. Una chiave di lettura che tiene conto sia dell'imprevedibilità della gara, sia dei numeri del Napoli al Maradona: imbattuto sì, ma con 13 reti subite in 15 partite casalinghe.

Napoli-Lazio quote risultato esatto: 2-0/2-1/3-0/3-1
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